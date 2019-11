Desafio Estado x Estado: Repentistas do Nordeste se encontram em Campina Grande

Artistas de seis estados nordestinos estarão reunidos neste sábado, 9, no Teatro Municipal Severino Cabral, em Campina Grande/PB, para a 13ª edição do desafio “Estado x Estado”.

Doze repentistas dos estados de Alagoas, Ceará, Paraíba, Pernambuco, Piauí e Rio Grande do Norte participarão do evento. Os primeiros quatro colocados serão premiados com R$ 10 mil. O valor será divido conforme a colocação de cada um deles. Já os outros competidores receberão cachês de participação.

O poeta Iponax Vila Nova, coordenador do evento, explicou que Campina Grande já foi referência para os cantadores de viola do país entre os anos 1960 e 1970, e “o desafio busca resgatar esses grandes eventos além de manter viva a cantoria de viola nordestina revelando novos talentos”, disse.

O desafio “Estado x Estado” tem início previsto para as 20 horas. Os ingressos antecipados podem ser adquiridos na Banca do Orlando, localizada na Praça da Bandeira, no Centro de Campina Grande, e no dia do evento na bilheteria do teatro. Os ingressos custam R$ 50 (inteira) e R$ 25 (meia-entrada).