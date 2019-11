Deputado: “Tendência é apresentar a chapa de oposição em Campina antes do Natal”

O deputado estadual Inácio Falcão (PCdoB) falou sobre a oposição escolher o nome que deverá disputar a Prefeitura Municipal de Campina Grande em 2020.

Segundo Inácio, a chapa de oposição poderá ser apresentada no próximo mês.

– A tendência é apresentar a chapa de oposição agora antes do Natal. Estamos com esse entendimento que agora, no mês de dezembro, vamos apresentar a Campina Grande o nome da chapa que venha representar as oposições, porque estamos querendo adentrar o ano de 2020 com a chapa formalizada – concluiu.