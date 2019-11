Deputado se diz decepcionado por Bolsorano ter participado de solenidade em CG

O deputado federal Julian Lemos (PSL) informou o motivo de não acompanhar a comitiva do presidente da República, Jair Bolsonaro (PSL), nesta segunda-feira (11) na solenidade de inauguração do Complexo Habitacional Aluízio Campos, em Campina Grande.

O parlamentar disse estar decepcionado com Bolsonaro, por ele participar do evento ao lado do prefeito da cidade, Romero Rodrigues (PSD).

Além disso, Julian falou durante entrevista concedida a uma emissora de rádio que o presidente estava ciente da ‘Operação Famintos’, que investiga fraudes em licitações e desvio de recursos da merenda escolar de Campina Grande.

– Tenho ideais de um país diferente. Foi através disso que caminhei ao lado do presidente. A principal bandeira dele é o combate à corrupção. A Prefeitura de Campina Grande é um celeiro de corrupção. Jamais iria colocar empecilho para que o presidente tivesse acesso ao prefeito. O gabinete dele sabia e existem muitas informações sobre escândalos de corrupção da Prefeitura. Inclusive, o presidente falou para mim quando viu a matéria: “puxa vida merenda escolar é fogo não é, Julian?”. Ele tinha ciência. Isso me incomoda muito e me decepciona – reprovou o deputado.