Deputado se despede da Assembleia Legislativa para secretaria na PMCG

O deputado estadual Tovar Correia Lima (PSDB) se despediu durante a sessão desta quarta-feira (13) dos colegas da Assembleia Legislativa. Na próxima terça-feira (22), o deputado deixa as atividades legislativas para assumir uma Pasta na administração municipal de Campina Grande a convite do prefeito Romero Rodrigues (PSD).

Ele não quis antecipar qual seria a Pasta, mas as conversas de bastidores dão conta de que seria a Secretaria de Planejamento.

Em seu discurso, o deputado disse que o hiato se tratava de um até breve porque ele tem data e prazo de retorno no mês de abril como prevê a legislação eleitoral porque tem a intenção de disputar a sucessão municipal nas eleições de 2020.

“Estarei em Campina Grande cumprindo o meu papel, cumprindo a minha missão como secretário durante um período. O convite me dá muita honra e ao mesmo tempo muita responsabilidade porque Campina tem muitas obras, muitas ações, muitos serviços e os secretários precisam estar ajudando e atuando juntamente com o prefeito. Minha função será essa”, disse.

Indagado sobre o que achava do nome do ex-senador Cássio Cunha Lima ter surgido novamente com mais força para ser candidato a prefeito dentro do grupo que também conta com o nome do ex-deputado estadual Bruno Cunha Lima.

O deputado ressaltou que é bom ter vários nomes e as chuvas de idéias que surgem nesse momento, afinal de contas o povo campinense é quem vai ser ouvido, é quem vai participar do processo para eleger o próximo prefeito do município.

“Eu estou nesta articulação para que a gente possa ser sim, o candidato do prefeito Romero para que possamos disputar a prefeitura. O processo esta sendo dialogado com todo o setor produtivo da cidade, com os políticos e partidos envolvidos para que a gente possa chegar ao ano que vem com essa bola quicando bem redondinha junto ao povo campinense”, disse.

Tovar defende ainda o critério de pesquisas entre os pretensos pré-candidatos não só a quantitativa, mas qualitativa também porque as pesquisas representam o retrato do momento.”A gente precisa ouvir o sentimento do povo e avaliar uma série de fatores para que possamos chegar a um denominador comum”, concluiu.