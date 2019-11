Deputado sai de licença outra vez para assumir secretaria em Campina

O deputado estadual Tovar Correia Lima (PSDB) deve assumir dentro dos próximos dias uma secretaria na administração do prefeito de Campina Grande, Romero Rodrigues (PSD). Esta é a segunda vez que o deputado é chamado para ocupar um cargo na Prefeitura de Campina Grande, cidade onde pretende disputar a sucessão municipal nas eleições de 2020.

Conforme o deputado, esta é uma oportunidade para se mostrar mais próximo do povo e da administração. “Eu estive com o prefeito na terça-feira inaugurando uma das praças da cidade e, na próxima segunda-feira (10), vamos inaugurar o Complexo Aluízio Campos, praticamente uma cidade nova que surge dentro de Campina, e nesses encontros com o prefeito estreitou os laços e surgiu o convite para assumir uma secretaria”, explicou.

O deputado sai de licença nesta sexta-feira (8), quando assumirá o segundo suplente da coligação, deputado Cláudio Régis (Progressistas). Ele disse que não podia antecipar qual a secretaria que vai ocupar porque o prefeito foi quem ficou de fazer o anúncio.

“Eu recebi o convite e darei mais uma contribuição a Campina Grande, para fazer com que a cidade receba mais uma vez os nossos trabalhos e os nossos préstimos, e eu estarei lá para isso”, destacou.

Ele disse já ter conversado com os prefeitos que o apoiam, dos quais recebeu o aval, e aceitou o convite, até porque é mais um fator favorável para seu crescimento, caso venha disputar a prefeitura.

“Estando em uma Pasta, a gente ganha visibilidade e participa diretamente das ações da cidade e da construção de uma administração pública”, completou.