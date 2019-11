Deputado rebate presidente da AESA: “Não estou tentando fazer jogo político”

O deputado estadual Tovar Correia Lima (PSDB) respondeu as críticas proferidas pelo presidente da Agência Executiva de Gestão das Águas do Estado da Paraíba (AESA), Porfírio Loureiro, de que o “alarde” em torno da segurança hídrica do Açude de Boqueirão estaria afastando investimentos para o Estado.

O parlamentar citou que respeita Porfírio e considera que ele entendeu errado a proposta de audiência pública em Campina Grande para tratar sobre a situação do Açude de Boqueirão.

Ele explicou que a ideia da audiência surgiu devido a observação do atual volume do Açude Epitácio Pessoa, que está com 18% de sua capacidade hídrica, e deixa a população atendida pelo manancial “ressabiada”.

Tovar frisou que a proposta de audiência pública não possui caráter político, mas sim de preocupação com o manancial, que atende Campina Grande e mais 18 cidades.

Também disse que está tentando atrair mais empresas para Campina Grande e criticou o governo do Estado, declarando que o mesmo “virou as costas” para o município há muito tempo nesse sentido.

– O profissional Porfírio tem expertise na área e eu acho que ele não entendeu o intuito da nossa audiência pública. Não estou tentando fazer jogo político nenhum. O Açude de Boqueirão baixou dos 20%, estamos com 18% da nossa capacidade de abastecimento e a população fica ressabiada. Muito ao contrário do que ele está pensando, queremos a segurança hídrica para atrair outras grandes empresas para Campina Grande, fato este que o governo que o próprio Porfírio defende nunca trouxe para Campina Grande – disse.