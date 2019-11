Deputado paraibano sobre soltura de Lula: É um grande dia para a impunidade

Causou alvoroço a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) sobre o direito à liberdade aos presos por condenação em segunda instância.

Pelo entendimento, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva conseguiu ser solto após mais de 500 dias preso na sede da Polícia Federal de Curitiba.

A notícia da liberdade do ex-presidente movimentou a classe política da Paraíba e muitas foram as opiniões de atores políticos do estado.

Quem se manifestou contrário a decisão do STF foi o deputado federal governista, aliado do presidente Jair Bolsonaro, Julian Lemos (PSL).

O parlamentar paraibano afirmou que a decisão beneficia políticos corruptos e que a impunidade está sendo registrada no país.

– Existem dois lados: o positivo e o negativo. O positivo vai para os criminosos de colarinho branco porque todo esse trabalho, esse lengalenga, tudo isso que foi feito não foi para favorecer o ladrão de galinha, o que está preso injustamente e poderia ir para as instâncias superiores para mostrar sua inocência, não é pra isso. E para favorecer rico de colarinho branco, políticos. É um grande dia para a impunidade e um triste dia para a justiça. Como brasileiro fico decepcionado – opinou.