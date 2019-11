Deputado paraibano já pensa em quem vai se filiar ao novo partido de Bolsonaro na PB

O deputado estadual Moacir Rodrigues, atualmente filiado ao PSL, mas que já sinalizou que sairá do partido junto com Jair Bolsonaro, falou sobre a criação do novo partido “Aliança pelo Brasil”, já anunciado pelo presidente da república.

Na entrevista veiculada por uma emissora de rádio, nesta quarta-feira, 13, o deputado citou possíveis nomes que poderiam presidir o partido na Paraíba.

– Primeiro é a composição do partido, eu acho que a Paraíba tem bons quadros da direita. Tem o Cabo Gilberto, a Michele, a vereadora Eliza, o Capitão Antônio, o Walber Virgolino. Vamos esperar pra ver como será esse novo partido – afirmou.

Moacir ainda frisou sobre a importância de o partido ser democrático, e que dê espaço e voz aos seus filiados.

– O mais importante não é quem vai comandar, é se vai ser um partido de verdade, que tenha democracia, que escute seus filiados, e que as pessoas de bem do Brasil, as conservadoras, tenham espaço nesse partido – afirmou.