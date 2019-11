Deputado paraibano diz que golpistas que clonaram seu telefone são do Maranhão

Nesta semana deputados da Assembleia Legislativa da Paraíba (ALPB) tiveram seus telefones clonados e criminosos tentaram aplicar golpes.

Um dos parlamentares que foi vítima dos golpistas foi Wallber Virgolino. Durante entrevista concedida a uma emissora de rádio local nesta sexta-feira (29), o deputado destacou que os golpistas são do estado do Maranhão.

– Na quarta-feira fui surpreendido com o cancelamento do meu número do telefone. Inicialmente, achei que fosse um problema da operadora, mas consultei alguns amigos que tinham telefone pela mesma operadora e só o meu estava com alguma coisa errada. Procurei a operadora e fui informado que meu número havia sido clonado. Tomei conhecimento que esses indivíduos são de Bacabal no Maranhão. É uma quadrilha que há muito tempo age- disse Wallber.