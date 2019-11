Deputado paraibano afirma que seguirá Bolsonaro em novo partido

O anúncio da saída do presidente Jair Bolsonaro do PSL e a criação de um novo partido mexeram com o cenário político paraibano.

Alguns parlamentares se posicionaram sobre o assunto, como o deputado Cabo Gilberto que afirmou, em entrevista à uma emissora de rádio local, que vai acompanhar Bolsonaro.

De acordo com o deputado, no momento, ele está aguardando as determinações que serão passadas para o Estado da Paraíba, para assim, junto com os aliados, seguir com o objetivo de reunir assinaturas suficientes para ajudar na criação do partido.

“Em um dia, quando for liberado, ele vai conseguir mais de 1 milhão de assinaturas. Eu aposto com quem quiser, de todo o Brasil”, completou.

Por fim, o político destacou que aceita a missão que o presidente determinar, que no momento não está pensando em nenhum nome possível para presidir a legenda no Estado, e sim, em firmar o partido.

“Eu estou preocupado em montar um partido forte, para que no próximo ano vença vereadores e um número maior de prefeitos aqui no Estado da Paraíba, aliados com o governo federal”, finalizou.