Deputado garante volta da chegada das águas da transposição na PB ainda este mês

O deputado estadual Moacir Rodrigues (PSL), em entrevista concedida à Rádio Caturité FM, nesta quinta-feira, 7, falou sobre as águas do bombeamento da transposição do São Francisco e afirmou que elas estão acontecendo, ainda que na cota mínima.

O deputado afirmou que as águas chegarão à cidade de Monteiro, localizada no Cariri paraibano, ainda este mês.

– O bombeamento do Eixo Norte e Eixo Leste está acontecendo. A previsão do Eixo Leste é chegar em Monteiro no dia 15. Estes eixos estão funcionando na cota mínima, mas as barragens já estão enchendo – garantiu.