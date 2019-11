Deputado federal afirma que Azevêdo e Bolsonaro são bem-vindos ao Democratas

O deputado federal Efraim Filho afirmou à imprensa que o Partido Democratas nunca foi tão procurado por lideranças políticas e pré-candidatos como agora, porque estão vendo no partido um porto seguro para a disputa das eleições de 2020.

Ele prevê que a legenda sairá dessas eleições como um dos três maiores partidos da Paraíba e não confirmou um convite formal ao governador João Azevêdo (PSB), mas disse que o gestor é muito bem-vindo, tanto quanto o presidente da República, Jair Bolsonaro.

“Têm coisas que não acontecem como a imprensa gostaria ou desejasse que alguém divulgasse essa informação do convite, mas existem construções e isso a gente vem acompanhando e sabe quando há interesse, quando não há ou quando o caminho é outro. Eu diria que eles seriam bem-vindos ao Democratas, mas é uma realidade que temos que aguardar para ver acontecer”, disse.

Segundo ele, o presidente Bolsonaro está tomando uma decisão corajosa ao deixar o PSL com tempo de TV e fundo partidário para começar um jogo na estaca zero, e o governador João Azevêdo está avaliando o cenário político.

“Acho que João está muito preocupado com o campo ideológico que vai ocupar, inclusive, na disputa com o próprio ex-governador Ricardo Coutinho. É uma questão de estratégia”, explicou.

Para ele, o governador vai ter que decidir se disputa o espaço do campo da esquerda com Ricardo Coutinho ou se vai querer ocupar um outro espaço que está vazio.

“Não é uma decisão simples, fácil, mas que está sendo avaliada e ele tem pessoas que pensam ir junto com ele. Estamos acompanhando atentamente as mudanças das pedras no jogo de xadrez”, completou Efraim Filho.