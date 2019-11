Deputado fala sobre permanência no PSL diante da saída de Bolsonaro

Após semanas de embate político dentro do PSL, o presidente da República, Jair Bolsonaro, marcou uma reunião para a tarde desta terça-feira (12) com um grupo de deputados para informar que deixará o partido. Ele pretende criar uma nova sigla, a Aliança Pelo Brasil.

Durante entrevista concedida a uma emissora de rádio local, o deputado federal Julian Lemos (PSL), que é o principal defensor de Jair Bolsonaro desde a época da campanha eleitoral em 2018 na Paraíba, falou sobre sua permanência no partido diante da decisão do presidente.

– Para apoiar o presidente não preciso estar em outro partido, até porque partidos são todos iguais, segundo a leitura de todo mundo. No partido PSL me encontro muito bem, assim como a grande maioria dos deputados. Não fui convidado para estar em outra legenda e, se fosse convidado, não sei se iria porque preciso compreender qual vai ser a regra do jogo nesse partido – disse.