Deputado esclarece denúncias do MPF sobre desvio de recursos

O deputado Nabor Wanderley (Republicanos) enviou nota à imprensa nesta quinta-feira (7) esclarecendo a denúncia que envolve o seu nome e da ex-prefeita do município de Patos Chica Motta, no desvio de recursos públicos federais em favor da empresa Gondim & Rego, investigada pela Operação Andaime.

Na nota, o deputado atesta sua inocência e afirma que tanto ele quanto a ex-prefeita foram absolvidos, e as ações arquivadas e julgadas improcedentes. Ele disse acreditar em mais uma vitória nesse caso.

Veja a nota:

A assessoria jurídica do deputado estadual Nabor Wanderley e da ex-prefeita de Patos, Francisca Motta, através do advogado Joanilson Guedes, esclarece as denúncias feitas pelo Ministério Público Federal contra o parlamentar e divulgadas na imprensa com o título “MPF denuncia deputado Nabor Wanderley e mais três pessoas por desvio de recursos públicos”, esclarece que:

Apensar da notícia que supostamente houve irregularidades na obra da Funasa na construção e melhorias habitacionais, a assessoria jurídica possui documentos em mãos da própria Funasa que atestam a execução da obra.

Temos também o relatório da auditoria promovido pelo Tribunal de Contas do Estado da Paraíba (TCE-PB), na qual se atesta a regularidade da obra, inclusive esse relatório foi produzido no período de execução da obra e não se identificou nenhuma irregularidade na mesma.

Assim como em outros casos, tanto a ex-prefeita Francisca Motta quanto o ex-prefeito e atual deputado estadual Nabor Wanderley foram absolvidos e as ações arquivadas e julgadas improcedentes, acreditamos em mais uma vitória nesse caso.

A assessoria jurídica está encaminhando as informações ao Ministério Público e as autoridades para que tudo seja esclarecido e resolvido.