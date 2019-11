Deputado entrega cargos ao governador João Azevêdo

O deputado João Bosco Carneiro Júnior (Cidadania) entregou todos os cargos indicados ao Governo do Estado.

A informação foi confirmada pelo próprio deputado, que contou ter protocolado um ofício e encaminhado ao governador João Azevêdo (PSB).

Ele também contou que tomar a decisão foi uma forma de se sentir mais à vontade em seu mandato na Assembleia Legislativa da Paraíba (ALPB).

“Desde a primeira legislatura, em que fui deputado a primeira vez, também fui eleito presidente da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) e sem ser indicação do governo. As minhas posições mesmo que, por vezes, fossem contrárias ao governo, mas eram posições coerentes com o interesse público”, argumentou o deputado.

João Bosco disse que essa intitulação de “bancada de governo” e “bancada de oposição”, em diversos momentos, o incomodavam.

Para evitar as categorizações, o deputado decidiu pela devolução dos cargos.

– Eu fiz isso na semana passada, mas naturalmente comuniquei hoje. Se eu estou discordando de algo e quero ter independência na Assembleia, logo, me senti no direito e na obrigação de tomar tal decisão – complementou o parlamentar.