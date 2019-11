Deputado do PSL garante que estará presente na inauguração do Aluízio Campos

Faltando poucos dias para a inauguração do Complexo Habitacional Aluízio Campos, o deputado federal Julian Lemos (PSL) garantiu que estará presente na solenidade em Campina Grande.

Ele garantiu que estará no mesmo palanque que o presidente da República, Jair Bolsonaro, e destacou que não existem motivos para sua ausência.

– Sou deputado federal e tenho até o dever de estar presente. O que me impediria de estar num evento como este? Não faço parte da administração de Campina Grande.É um evento público, inclusive, do próprio governo federal. Vejo que as pessoas procuram polemizar em cima de bobagens – disse.

A inauguração do Complexo acontecerá na próxima segunda-feira (11). Serão beneficiadas aproximadamente 18 mil pessoas com casa própria na cidade.