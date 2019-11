Deputado do PSL ataca viagem de Bolsonaro e diz que não vai compactuar com postura

O deputado federal Julian Lemos, do PSL, principal defensor do presidente Jair Bolsonaro desde à época da campanha eleitoral em 2018, na Paraíba, não irá acompanhar a comitiva da presidência nesta segunda-feira, 11, data em que ocorrerá a inauguração do Complexo Habitacional Aluízio Campos em Campina Grande.

O presidente do PSL na Paraíba, emitiu uma nota ao público, o qual considerou como ‘conservador’, pela rede social Instagram e disse estar decepcionado com Bolsonaro por participar do evento ao lado do deputado federal Agnaldo Ribeiro, com quem deve desembarcar, e do prefeito Romero Rodrigues. A ambos, Julian Lemos teceu comentários duros e os acusou de corrupção.

Em um trecho do texto, o federal disse “não compactuar com certos caminhos e decisões tomadas pelo presidente Jair Bolsonaro” e ressaltou que não participará do evento:

– Não assistirei de perto a esse fato, não me farei presente a esse “evento”, não farei parte dessa hipocrisia política e desse teatro. Não foi pra isso que lutei quase 4 anos da minha vida. Vou seguir firme nos meus ideais de mudança da política no Brasil – disse.

Leia a íntegra da nota do deputado federal Julian Lemos no Instagram

“Nota ao meu querido povo conservador da Paraíba.

Ao tempo que bate à minha porta o sentimento da decepção, ao mesmo tempo surge o dever e a coragem para falar o que precisa ser dito doa a quem doer. Não compactuar com certos caminhos e decisões tomadas pelo meu Presidente Jair Bolsonaro posto que jamais pensei que um dia viveria para assistir Jair Bolsonaro, exemplo de moralidade, desembarcar, em minha terra, do avião presidencial na companhia de Agnaldo Ribeiro, líder do Centrão (o qual combatemos em campanha), Réu no STF acusado de compor a organização criminosa mais conhecida como “Quadrilhão do PP” e sequer ter pedido um voto para o atual presidente. E ainda mais absurdo manter a mãe do referido deputado no comando da Funasa entre outros órgãos na Paraíba. São os ideais que se vão e os corruptos que se chegam.

Não bastasse isso, também será recepcionado pelo Prefeito Romero Rodrigues, cuja administração está atolada até o pescoço no esquema de corrupção mais conhecido como “Operação Famintos”. Não assistirei de perto a esse fato, não me farei presente a esse “evento” não farei parte dessa hipocrisia política e desse teatro, não foi pra isso que lutei quase 4 anos da minha vida.

Vou seguir firme nos meus ideais de mudança da política no Brasil. Sonhava trazer o meu Presidente novamente a minha terra para anunciar as verdadeiras mudanças que a Paraíba precisa, mas infelizmente não é isto que está acontecendo”