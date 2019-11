Deputado diz que pesquisas devem apontar o melhor nome para a sucessão em JP

O deputado federal Ruy Carneiro (PSDB) afirmou que seu nome está à disposição do partido para disputar a Prefeitura de João Pessoa nas eleições de 2020.

Contudo, o parlamentar defendeu que pesquisas devem ser realizadas para referendar o nome do candidato das forças de oposição no Estado.

Ele disse ainda ter uma ótima relação com todos os partidos da coligação que compõem a base de sustentação do governo de Luciano Cartaxo (PV), apesar de outros nomes já terem surgido da base para a sucessão municipal.

“Se nós pudermos afunilar em um candidato só para essa disputa vai ser ótimo, mas vamos ver as análises das pesquisas sobre quem são os melhores nomes e quem tem o melhor perfil. Meu nome está colocado para o grupo. Isso não é uma avaliação que é minha, mas partidária, com os quais tenho conversado muito. A nossa tese é sempre manter a boa relação que nós construímos e que já vem de duas eleições”, adiantou o deputado sobre estar no páreo para conquistar a cadeira de prefeito de João Pessoa.