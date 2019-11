Deputado diz que “golpe” no diretório do PSB visa impossibilitar reeleição de João

“O que estava em jogo mesmo, na verdade, era o processo [eleitoral] de 2022. Essa é a lógica. Esse movimento foi com vistas à 2022, não tenho nenhuma dúvida disso. O processo era deixar o governador João Azevêdo sem condições de disputar à reeleição”.

Foi essa a análise do líder do governo na Assembleia Legislativa da Paraíba, deputado estadual Ricardo Barbosa, sobre a dissolução do diretório do PSB no Estado, que resultou na crise do partido.

Ao ser indagado se essa foi a real intenção do ex-governador Ricardo Coutinho, em desbancar o ex-presidente da legenda, Edvaldo Rosas, e assumir o comando do PSB no Estado com vistas às eleições estaduais de 2022, para se candidatar novamente ao cargo de Chefe do Executivo Estadual, Barbosa foi enfático: “Não tenho dúvida disso”.

– Por que mexer em time que está ganhando? Qual a lógica que tem? João é o político hoje com o maior número de votos na história da Paraíba. Ninguém, em tempo algum, teve a votação que João Azevêdo teve. Edvaldo Rosas esteve lá com o staff que comandava o diretório. E, de repente, nada disso vale. Dão-lhe uma vassourada – reprovou.