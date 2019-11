Deputado denuncia “arapongagem” vinda do governo de Coutinho e pede auditoria

O deputado Wallber Virgolino (Patriota) disse que não se surpreendeu com a notícia de que um militar tinha sido pego “espionando” o secretário de Segurança Pública e Defesa Social do Estado, Jean Nunes, fatos estes ainda não esclarecidos sobre a mando de quem e qual o motivo da “suposta missão”. Para Virgolino, o caso merece uma auditoria nas polícias da Paraíba.

Conforme o deputado, esse tipo de arapongagem aconteceu ao longo dos oito anos da gestão de Ricardo Coutinho (PSB), inclusive disse ter sido uma das vítimas.

“Várias vezes pedi providências sobre os equipamentos da Polícia Civil e Militar, mas quando eles são vítimas a coisa muda de figura e esses fatos já vêm acontecendo há muito tempo”, disse.

O deputado salientou que o Ministério Público já deveria ter tomado uma providência em fazer uma vistoria nos equipamento da Polícia Civil e Militar. Pra que a Polícia Militar com equipamento de escuta, se a função dela é prevenir, é ostensiva e não investigativa? Há uma bagunça administrativa no governo do Estado e quem vai pagar por isso é o governador João Azevêdo”, ressaltou.

O deputado sugeriu que fossem feitas auditorias na Polícia Militar e na Polícia Civil para checar as autorizações judiciais e os números que estão sendo escutados e os equipamentos que estão servindo.

“Isso pode estar acontecendo em todo canto, mas só vão tomar providências quando um membro do Judiciário for vítima, porque enquanto estiver nessa esfera, nada vai ocorrer”, explicou.

Wallber Virgolino disse que já provocou o Ministério Público através de requerimentos e ofícios e está aguardando resposta.