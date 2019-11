Deputado avalia que João Azevêdo precisa tirar muito lixo da gestão anterior

O líder da oposição na Assembleia Legislativa, deputado Raniery Paulino (PMDB), avalia que o governador João Azevêdo (PSB) precisa ainda tirar muito lixo que foi colocado debaixo do tapete na gestão anterior.

Conforme o deputado, as exonerações de aliados de Ricardo Coutinho (PSB) são ainda ações referentes à Operação Calvário, que busca investigar o maior desvio de dinheiro público da história política e administrativa da Paraíba.

“Eu venho dizendo isso há muito tempo, que o governador Azevêdo tem que colocar esse lixo pra fora porque tentaram colocá-lo para debaixo do tapete. Talvez por essa insistência de Ricardo Coutinho em não sair do governo, de fazer sucessor e de fazer de tudo, mas tudo mesmo, que está repercutindo hoje, nesses episódios”, salientou.

Raniery adverte ainda que o governador tem que tomar atitudes mais enérgicas para tirar todo esse lixo porque, por enquanto, quem está fazendo a reforma administrativa do seu governo é o Gaeco/MPPB (Grupo de Atuação Especial Contra o Crime Organizado do Ministério Público do Estado da Paraíba) por meio da Operação Calvário.

“Se Azevêdo toma atitude nesse sentido, é interessante, sem dúvida alguma. Se ele recebeu o governo dessa forma e se não se sente comprometido com isso, ele tem que colaborar com as investigações e fazer uma grande auditoria interna no governo. Eu não vi ainda o resultado da auditoria que mandaram fazer nos hospitais. Ninguém prestou conta disso ainda. O governo precisa ser mais enérgico sobre tudo isso”, destacou.

O deputado destaca ainda que talvez as exonerações de Fábio Maia e Yuri Lobato sejam decorrentes de um quebra-cabeça de alguns fatos que poderão ocorrer dentro de alguns dias, ou seja, que poderão ser esclarecidas dentro do lixo que foi colocado pra debaixo do tapete do Palácio do Governo.