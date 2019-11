Deputado arrisca: “Cássio pode se filiar e comandar partido de Bolsonaro”

O deputado estadual Tovar Correia Lima, do PSDB, afirmou, em entrevista, de que existe a possibilidade de o ex-senador Cássio Cunha Lima se filiar ao novo partido a ser composto pelo presidente Jair Bolsonaro. Ele ainda arriscou dizer que Cássio pode ser um dos comandantes da sigla no Estado.

A análise do deputado ocorreu após o comparecimento das autoridades [Bolsonaro e Cássio] na entrega das casas do Complexo Habitacional Aluízio Campos, em Campina Grande. Conforme Tovar, houve “muita afinidade entre os dois”.

– Segundo o protocolo, Cássio não poderia estar no palco. Só que o presidente o colocou, não somente no palco, como em uma cadeira vizinha à dele. Ele também disse mais: ‘caso não tenham cadeiras, que ele sente na minha’. Quer dizer, ele reconheceu o tamanho político e liderança de Cássio – avaliou o deputado.

Para ele, essa afinidade pode resultar em Cássio comandando o partido de Bolsonaro.

– Só que isso ainda não foi discutido. Eu não falei com ninguém do PSL, nem com Cássio e o presidente Bolsonaro, sobre esse fato – esclareceu ele.