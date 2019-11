Deputado afirma que o grupo ainda não sabe sobre o futuro de Azevêdo no PSB

O deputado federal Gervásio Maia (PSB) afirmou à imprensa nesta sexta-feira (22) não ter estabelecido ainda uma conexão com o governador do Estado, João Azevêdo (PSB), desde muito antes do episódio do desencontro em Brasília.

Por este motivo, ele destacou que não sabe dizer qualquer coisa sobre a situação de Azevêdo dentro do PSB.

“Faz um bom tempo que eu não converso como governador João”, reforçou.

Contudo, o deputado fez questão de lembrar que todos se uniram em torno do nome de João Azevêdo para elegê-lo a governador do Estado, e para o qual foi depositada toda a confiança do projeto do PSB e aprovado pela população.

“O reconhecimento foi muito forte e João ganhou as eleições no primeiro turno, mas cada um fala por si. Depositamos todo nossa fé para que ele pudesse continuar esse extraordinário projeto, que foi iniciado pelo ex-governador Ricardo Coutinho”, disse.

A indagação da imprensa foi referente a um evento do PSB que o deputado está imbuído de divulgar e para o qual todos os socialistas foram convidados, muito embora não vai poder contar com a presença do governador, que está fora do país, além do senador Veneziano Vital do Rêgo, que afirmou que não foi convidado.

Conforme Gervásio Maia, todos os filiados estão consciente do papel do PSB e deveriam comparecer ao evento e que cada sabe o que deve fazer e cada um responde por si.

“A divulgação tem sido feita pelas redes sociais. É evidente que todos que integram o partido automaticamente estão convidados. Cada um fique a vontade dentro do que pensa ou que deseja, de participar ou não. Agora, o PSB vai seguir interagindo com o povo porque foi essa construção feita desde que Ricardo Coutinho assumiu a presidência do PSB na Paraíba e o partido só fez crescer. O partido não pode parar e tem que continuar fazendo o mesmo trabalho de sempre”, avaliou.

O PSB realiza nesta sexta-feira, na Igreja Evangélica Arca de Jesus, localizada no Conjunto Gervásio Maia, em Gramame, o seminário “Diálogos João Pessoa do Século 21: Vamos construir os caminhos de mudanças e transformações que a cidade precisa”, com a presença do ex-governador Ricardo Coutinho.