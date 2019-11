Deputado afirma que exoneração de Fábio Maia era ansiada por muitos

A edição desta quarta-feira (27) do Diário Oficial do Estado traz a exoneração do secretário executivo de Planejamento da Paraíba, Fábio Maia.

Durante entrevista concedida a uma emissora de rádio, o líder do governo na Assembleia Legislativa da Paraíba, deputado Ricardo Barbosa (PSB), comentou o fato e acredita ser irreversível o rompimento entre Ricardo Coutinho e João Azevêdo.

– Essa decisão era ansiada por muitos e esperada por outros tantos. Enfim veio. Acho que a relação pessoal e política entre o ex-governador Ricardo Coutinho e o governador João Azevêdo vinha extremamente estremecida. Eles não têm nenhum tipo de contato há meses. Portanto, o afastamento através da exoneração de Fábio Maia e de outras figuras ligadas ao núcleo do ex-governador sentencia sim qualquer possibilidade de reconstrução dessa relação que existiu durante muitos anos – disse Barbosa.

Por fim, o parlamentar acredita que o distanciamento entre Ricardo Coutinho e Azevêdo iniciou-se através da articulação feita pelo ex-governador para tomar o comando do PSB na Paraíba.

– De uma hora para outra Edvaldo Rosas, que tinha sido o grande comandante do crescimento do partido, passa a ser o algoz do partido e por isso tenha sido defenestrado. O governador João não aceitou esse posicionamento e nem essas medidas. Ao lado de João, muitos outros companheiros como Adriano Galdino e eu. A partir daí teve esse estremecimento no relacionamento – concluiu.