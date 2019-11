Deputado adia posse na PMCG e decide permanecer mais uma semana na ALPB

O deputado estadual, Tovar Correia Lima (PSDB), confirmou, em entrevista, que o seu pedido de licença será oficialmente apresentado na próxima segunda-feira, 25.

É que após a divulgação de que o então deputado irá assumir uma secretaria municipal na Prefeitura de Campina Grande, ainda existiam dúvidas sobre o dia em que o deputado deixaria o cargo na Assembleia.

Ele explicou que já houve uma conversa com o prefeito Romero Rodrigues, assim como com alguns secretários.

“Também conversei com o atual secretário, Diogo Lyra e o secretário executivo, Dunga Júnior, para que a gente possa traçar algumas metas. Só que oficialmente eu sairei do cargo [deputado estadual] na segunda e no mesmo dia assumo, às 10h, a Secretaria de Planejamento”, informou Tovar.