Deputada afirma que PSB/PB sai na frente com autorreforma partidária

A deputada estadual Estela Bezerra minimizou a não participação do governador João Azevêdo, e do senador Veneziano Vital do Rego, na executiva estadual do PSB na Paraíba.

Segundo ela, não se tratou de uma retirada do nome deles, mas sim, que eles que já haviam anunciado que não iriam mais participar da esfera organizativa do partido e que o PSB está passando por uma autorreforma.

“O que nós fizemos agora foi colocar a comissão com pessoas que querem fazer a vida orgânica do PSB. O partido não vive sem vida orgânica. Eu volto a dizer que os partidos no Brasil vão viver um momento de grandes dificuldades, numa total desestrutura de vida partidária, de cultura partidária, a exemplo do PSL e do Podemos”, citou.

Segundo a deputada, o país assiste a um colapso histórico de partidos como o MDB, PSDB e a emergência de partidos que não se conhece, sequer, a ideologia.

“O PSB está fazendo uma autorreforma e ela aponta para o fortalecimento dos conceitos ideológicos do partido. Aqui na Paraíba tivemos, inclusive, o papel de sair na frente. Hoje a posição que o PSB toma nacionalmente é a posição que o Estado tomou nesses últimos anos. Então, eu acho que estamos no caminho certo”, explicou.

A composição do PSB ficou da seguinte forma: Ricardo Coutinho (presidente), Gervásio Maia (vice-presidente), Cida Ramos (secretária geral), Jeová Campos e Buba Germano (secretários especiais), Márcia Lucena (1ª secretária) e Fábio Maia (secretário de finanças).