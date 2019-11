Delegado fala sobre envolvidos na Operação ‘Amigos do Rei’ na PB

O delegado Vitor Moraes – responsável pelas investigações da Operação ‘Amigos do Rei’ – em entrevista, nesta quarta-feira, 13, divulgou que, pelo menos, três servidores do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) podem estar envolvidos em desvios de recursos públicos, diante de concessões irregulares de parcelas de terras em projetos de assentamento na Paraíba.

De acordo com o delegado, oito mandados de busca e apreensão foram deflagrados na manhã de hoje.

“Além da intimação de pessoas, foram cumpridos oito mandados de busca. Materiais foram apreendidos e as pessoas ainda hoje serão ouvidas. Nós vamos traçar um panorama desse caso”, detalhou o delegado.

A autoridade policial contou que, inicialmente, a investigação aconteceu apenas com uma pessoa. No entanto, com o desencadear da investigação, mais três servidores do Incra estariam envolvidos nos atos ilícitos.

Dos três servidores, dois já foram afastados do cargo público.

– Além dessas três pessoas investigadas, nós temos mais outras pessoas particulares que ajudavam no processo. Até agora, a investigação não aponta nenhum direcionamento político no Incra – finalizou o delegado.