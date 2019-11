Déficit da PBPrev será de 1,5 bi em 2020, afirma secretário

O secretário de Planejamento, Orçamento e Gestão do Estado, Gilmar Martins, afirmou que no próximo ano o governo do Estado vai tirar 1,5 bilhões de reais para cobrir o déficit da PBPrev. Ele destacou, em entrevista à Rádio Panorâmica FM, que do orçamento de mais de 12 bilhões, 6 bilhões é destinado a folha de pessoal.

Segundo Gilmar, mesmo que a Reforma da Previdência inclua estados e municípios, não será possível resolver o problema do déficit na previdência do estado.

– O que consome boa parte dos recursos públicos é a cobertura do déficit previdenciário. O nosso déficit previdenciário hoje, estamos projetando para 1,5 bilhões. A reforma da Previdência, que os estados e municípios ficaram de fora por enquanto, fica de incluir os estados e municípios, mas isso não vai resolver o problema – disse.

Segundo ele, o déficit mensal da previdência estadual é de R$ 100 milhões.