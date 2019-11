Daniella sobre o Aluízio Campos: Aguinaldo tem um papel fundamental nessa história

Presente na inauguração do complexo habitacional Aluízio Campos, ocorrida na manhã desta segunda-feira, 11, a senadora Daniella Ribeiro (Progressistas), enalteceu a construção da obra.

Durante sua fala, Daniella citou o nome do deputado federal Aguinaldo Ribeiro (Progressistas), irmão da senadora, onde relembrou a importância do mesmo na construção do complexo, pois enquanto Ministro das Cidades, durante o governo da ex-presidenta Dilma Rousseff (PT), o político foi um dos principais nomes na articulação do projeto.

– Aguinaldo Ribeiro buscava ceder um terreno para essa construção, buscava transpor todos os problemas. Aguinaldo tem um papel fundamental nessa história e eu não poderia deixar passar sem fazer essa homenagem – afirmou.

Durante o pronunciamento de Daniella, ecoaram algumas vaias vindo de parte da plateia presente no evento.