Curso na UEPB ensina técnicas de defesa pessoal para mulheres

A Universidade Estadual da Paraíba(UEPB), através de um projeto de extensão, está ensinando técnicas de defesa pessoal para as mulheres.

O curso foi intitulado “O uso da defesa pessoal feminina no combate à violência no cotidiano”.

Durante entrevista concedida nesta quarta-feira(13) a uma emissora de rádio local, o professor da instituição e coordenador do projeto, Eugênio Eloi, falou que o objetivo é ajudar as mulheres a se defenderem de ataques de agressores.

– O objetivo é que as mulheres também percebam que podem se prevenir contra essa violência mudando a forma com que lidam com o medo e com sua autoestima- disse Eloi.

As aulas estão sendo realizadas na Sala de Dança do Departamento de Educação Física (DEF), às terças-feiras e quintas-feiras, das 12h às 13h, no Campus I, em Campina Grande.