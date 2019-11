Coordenadora de imunização de CG alerta sobre dificuldade no abastecimento de vacina

A coordenadora de imunização da Secretaria Municipal de Saúde de Campina Grande, município do Agreste paraibano, Miralva Cruz, destacou, durante entrevista à rádio Correio FM, um problema relacionado ao abastecimento da vacina pentavalente, utilizada na prevenção da difteria, tétano, coqueluche, hepatite B e meningite.

De acordo com ela, a vacina está em desabastecimento, inclusive o município chegou a não receber nenhuma unidade no mês de setembro. Já em outubro foram disponibilizadas apenas 400 doses, e agora em novembro, em uma remessa recebida na quarta-feira (6), foram disponibilizadas o equivalente a 50% das doses, totalizando 1.000.

Ainda de acordo com a coordenadora, tendo em vista que a Rainha da Borborema utiliza cerca de 2.000 doses ao mês, a distribuição só será feita em algumas salas de vacina.

“O quantitativo que a gente recebeu não dá para distribuir em todas as salas de vacina e, junto com a diretoria de vigilância em saúde, a gente vai fazer o cronograma para quais unidades a gente vai estar liberando e posteriormente informando para que a população saiba onde procurar”, completou.

Um outro ponto destacado por Miralva é a necessidade de compreender que o município não é o culpado pela falta de medicamento para distribuição, uma vez que o problema é a nível nacional, então, em sua visão, ainda devem surgir problemáticas com a falta da vacina.

Por fim, ela explicou ainda que o repasse da vacina é iniciado com a distribuição do Ministério da Saúde, que repassa para as secretarias estaduais, que direcionam para as gerências regionais de saúde, que por sua vez encaminham para os municípios.

“Então, o ministério já fez a licitação para comprar novas doses, e a gente aguarda que no mês de dezembro, como o próprio ministro diz, restabeleça o abastecimento normal para que a gente possa dar continuidade a vacinar nossas crianças”, finalizou.