Coordenador da PMCG se filia ao PSD após convite de Romero

O coordenador de Esportes da Prefeitura de Campina Grande Rafael Sousa, conhecido como “Rafafá”, foi um dos que assinaram a ficha de filiação ao PSD durante evento do partido nesta sexta-feira (29) em Campina Grande.

Rafael deverá concorrer em 2020 a uma das vagas da Câmara Municipal. Em 2016 ele também disputou as eleições para vereador ficando na suplência. Em 2018 voltou a concorrer, desta vez para deputado federal pelo PSDB, mas também não logrou êxito.

Em contato com a imprensa, Rafael disse que tomou a decisão após convite do prefeito Romero Rodrigues, presidente estadual do partido.

Também se filiaram ao PSD no mesmo evento o vereador Marcos Raia, o ex-vereador Cícero Buchada e a suplente de vereadora Soraya Brasileiro.