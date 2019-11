Continuísta da Globo ministra oficinas gratuitas no Comunicurtas em Campina Grande

A atriz, jornalista, cineasta, continuísta da TV Globo e diretora de dramaturgia, Fernanda Vitor Brandão, afirmou que veio do Rio de Janeiro para ministrar oficinas sobre a relação da Televisão com o Cinema no 14º Comunicurtas, em Campina Grande.

Ela destacou, em entrevista à Rádio Caturité FM, que vai falar em suas oficinas sobre a importância da continuidade no meio audiovisual para que as cenas se tornem fluidas e o público sinta a emoção que deve ser passada.

Fernanda afirmou que as oficinas acontecem das 14h às 17h, na Casa Paisà, em Campina Grande, nesta quarta-feira (27), na quinta (28) e na sexta-feira (29), gratuitamente.

– É muito importante que o cinema seja algo democrático, que todo mundo possa realmente estar dentro. A continuidade é muito mais do que fotografar a roupa do protagonista, é você ter cuidado com a emoção, com o texto, com a ação, com o tempo, com o todo – disse.