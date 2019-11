Continua em Campina calendário de paralisações dos servidores da saúde

Conforme já divulgado pelo Sindicato dos Trabalhadores Públicos Municipais do Agreste e Borborema (Sintab), o calendário de paralisações com mobilizações dos servidores da saúde de Campina Grande segue nesta terça-feira, 26, a partir das 14h, no Conselho Municipal de Saúde, localizado na sede da Secretaria Municipal de Saúde (SMS).

Resultado do não cumprimento da recorrente pauta da categoria, apesar das inúmeras negociações, as manifestações continuam no dia 4 de dezembro, a partir das 9h, com ato público no prédio do gabinete do prefeito Romero Rodrigues e no dia 12, a partir das 8h, com caminhada por bairros da cidade.