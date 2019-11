Contemplados do Aluízio Campos com pendência no contrato ainda não podem se mudar

Cerca de 300 pessoas contempladas com casas no Complexo Aluízio Campos ainda não podem se mudar para suas moradias.

A informação foi confirmada por Alba Valéria, da Secretaria de Planejamento de Campina Grande.

Segundo ela, pendências com o dossiê eletrônico do Banco do Brasil são os principais problemas dos contemplados que ainda estão sem contrato.

Em entrevista nesta quinta-feira (14), ela informou que na próxima semana o problema deve ser solucionado para, pelo menos, 85 famílias.

– O contrato ainda não está conosco. 85 pessoas tiveram pendências de dossiê eletrônico. A expectativa é que esses contratos cheguem até a gente na próxima segunda. Isso não depende da Prefeitura de Campina Grande. Eles tiveram essa pendência e por isso gerou esse atraso. São 125 contratos, mas esses 85 devem chegar na segunda. Há ainda os que ainda não sabem a localização e não podem fazer a mudança. Elas já resolveram a pendência e os contratos já foram gerados – explicou.