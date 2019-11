Conselheiro Fábio Nogueira: O construtor de jardins.

Os jardineiros são craques em preparar a terra, adubar a semente e regar a planta para que ela cresça sem sobressaltos.

Ao abraçar Corrinha, Cassandra e Karenine, em um momento que não gostaria, constatei que William, como bom jardineiro, teve o cuidado de apascentar as meninas para o último ato.

Dor, vazio, saudade, mas, sobretudo, serenidade.

(Bela Família! “Minhas lindas filhas. Meio mundo de amor em minha vida.”)

Eis o ambiente previamente preparado por quem, em vida, através das palavras e dos textos, nos ensinava a enfrentar as vicissitudes da vida, muito embora, em permanente contradição, já que invariavelmente fazia uso de “cachetes” para suportar as intermináveis 24 horas do dia.

“Nós não somos nem eternos nem efêmeros: somos homens e mulheres em caminho no tempo, tempo que começa e tempo que acaba” – Papa Francisco.

Conheci William, ainda adolescente, e, a partir das observações de Geraldo acerca do seu caráter, me tornei seu amigo, confidente e até, para meu orgulho, seu candidato em múltiplas oportunidades.

Através dele, os livros.

Dentre as suas múltiplas virtudes e poucos defeitos, a honestidade, a ética e a lealdade aos amigos.

Ah Cássio…

Da amizade, além da convivência com uma linda família, aprendi muito… entre tantas conversas, uma não me sai da cabeça; aquela em que o consultei se eu estava preparado para constituir uma família. Que lição de Vida!

A esta hora, em algum lugar do céu, uma semente em breve germinará.

Fábio Nogueira