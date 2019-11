Conseg reclama da falta de participação de representantes em reuniões

O Conselho Municipal de Segurança de Campina Grande realiza reuniões com representantes da sociedade civil, governos municipal, estadual, federal e dos órgãos da segurança pública da cidade.

Os encontros são realizados na sala de reuniões do Ministério Público Estadual da Paraíba do município.

Entretanto, o presidente do Conselho Municipal de Segurança de Campina Grande (Conseg), Anchieta Bernadino, falou durante entrevista concedida a uma emissora de rádio local sobre a ausência dos representantes nas reuniões.

– O papel do Conselho é de denunciar a insegurança. O Conselho tem cerca de 60 entidades de Campina Grande, mas cerca de 50% é que comparece. Essa ausência faz com que deixe de chegar informação para que possamos fazer o papel do Conseg, que é denunciar a insegurança – disse.