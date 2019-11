Consciência Negra: “O governo federal precisa sair da sua posição”, diz deputado

Este 20 de novembro, Dia da Consciência Negra, traz à tona a necessidade de a sociedade repensar a história do negro no Brasil, onde se oportuniza uma forma de celebrar a memória, a cultura e os antepassados que perpetuam a luta dos afro-brasileiros, que mesmo após 131 anos da abolição da escravatura, reivindica ocupar um espaço de igualdade na sociedade.

O deputado federal Damião Feliciano (PDT), único negro a ocupar o cargo na Paraíba, falou sobre a importância deste dia, em entrevista veiculada na Rádio Caturité FM, nessa quarta-feira, 20.

– A minha filosofia avança um pouco mais: quando se fala nas questões do racismo é preciso que a gente saiba as condições que nós negros temos. Para que nós possamos empoderar o negro, o governo federal precisa sair da sua posição e colocar um negro no Ministério do Planejamento, da Educação, para que se possa mostrar nossa capacidade – declarou.

O deputado frisou a importância de políticas públicas direcionadas ao negro no Brasil e ressaltou a importância de se combater o racismo existente no país.

– Levar políticas públicas para tirar o negro daquela situação e levar uma educação de qualidade. Com isso, com a aplicabilidade de políticas dessa natureza, a gente vai combater o racismo de uma forma diferente. Não é pra ter pena dos negros, é preciso chegar junto, é preciso falar que o menino que mora na favela tem educação. A educação e o empreendedorismo é importante para que a gente possa combater o racismo – enfatizou.