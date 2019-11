Confira a previsão do tempo para este domingo em toda Paraíba

No domingo, as condições meteorológicas mostram que a nebulosidade deve manter-se reduzida em grande parte do estado da Paraíba. Com isto, o tempo deverá variar de parcialmente nublado na região compreendida entre o Litoral e o Agreste a claro interior, com possibilidade de chuvas fracas e passageiras apenas na parte leste.

* Fonte: Aesa