Conferência do PC do B em Campina Grande referenda prefeitável

Aconteceu na manhã deste domingo (10), a 18ª Conferência Municipal do PCdoB de Campina Grande onde a presidente estadual do partido, Gregória Benário, reafirmou total apoio a pré-candidatura de Inácio Falcão à Prefeitura de Campina.

Durante entrevista, Gregória apontou Inácio como a “maior liderança” no campo da oposição em Campina.

“Não tem mais o que se discutir. A pré-candidatura de Inácio está mais do que consolidada. Não é só o PC do B que clama para que Campina Grande possa ter uma alternativa, um desenvolvimento, um progresso no município, então os próprios campinenses clamam por esta candidatura”, iniciou a líder estadual da sigla.

Segundo Gregória Benário, a base do programa de governo será uma “frente ampla” que vai buscar alternativas para o município e para a região.

“É uma base que vem buscando mudança na Educação, na Saúde; a reestruturação e resgate de políticas públicas. Isso é fundamental para o município de Campina. Isso remete a orçamento participativo, orçamento para a população e não para interesses particulares. Nós vamos trabalhar o próximo ano na coletividade”, disse.

Para a presidente da legenda, as outras pré-candidaturas “vão passar, obrigatoriamente, pela decisão do PC do B porque Inácio é um grande nome e vem, de fato, a convergir no campo da oposição”.

O deputado e pré-candidato Inácio Falcão, afirmou, ao participar do evento, que recebe esse apoio com muita responsabilidade.

“É uma responsabilidade a mais. O partido hoje outorga, mais uma vez, o meu nome. A presidente nacional do partido, Luciana Santos, já tem passado essa missão a mim e ao partido no Estado. O PC do B lançará candidatura própria. Campina está com esse nome posto ao povo. Vamos levar e receber esse desafio com a maior transparência, humildade, com muita seriedade e responsabilidade com as determinações do partido”, destacou ele em tom confiante.

Conversas em torno do nome de Inácio já acontecem com várias outras legendas.

“Estamos elastecendo os laços do nosso projeto para 2020. Vamos buscar uma gestão mais eficiente, justa, transparente e qualificada para o povo campinense. A oposição está colocando vários critérios na mesa para construir uma chapa vitoriosa”, acrescentou.

Famintos x Calvário

Inácio disse que não se encaixa em nenhum dos dois grupos. E há órgãos competentes no Estado da Paraíba e no país para fazer a investigação.

“Punam-se os culpados e inocente quem for inocente”, disse. “Não vou fazer cavalo de batalha sobre os temas polemizados na Paraíba”.