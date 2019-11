Concurso público na Câmara Municipal de Santa Luzia

Da Redação com Ascom. Publicado em 21 de novembro de 2019 às 8:32.

A Comissão Permanente de Concursos (CPCon) da Universidade Estadual da Paraíba (UEPB) lançou edital para a realização de concurso público da Câmara Municipal de Santa Luzia.

Estão sendo ofertadas três vagas para os níveis fundamental e médio/técnico. No nível fundamental, as vagas são para os cargos de auxiliar de serviços gerais e motorista. Já no nível médio/técnico, a vaga ofertada é para o cargo de agente administrativo.

Os salários variam de R$ 998 a R$ 1.222,76 para uma jornada de 40 horas semanais. As inscrições serão abertas no dia 25 de novembro e se estendem até 26 de dezembro, exclusivamente pela internet, no endereço eletrônico http://cpcon.uepb.edu.br.

A taxa de inscrição é de R$ 65,00 para o nível fundamental e R$ 85,00 para o nível médio/técnico.

Conforme o edital, a prova escrita objetiva para todos os cargos será aplicada no dia 16 de fevereiro de 2020. Haverá prova prática para o cargo de motorista.

Todas as informações referente ao concurso podem ser conferidas no edital, que está disponível no site http://cpcon.uepb.edu.br. Outras informações podem ser obtidas pelo telefone (83) 3315-3405.