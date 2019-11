Concurso público em João Pessoa: veja cargos, vagas e as demais informações

Dando sequência à ação “Cidade que tem mais Oportunidades”, o prefeito de João Pessoa, Luciano Cartaxo, anunciou, nesta quinta-feira (28), a abertura de 1.159 vagas por concurso público.

A seleção vai abranger 16 áreas de atuação profissional, destinadas a cinco diferentes secretarias da administração, com maior destaque para a saúde e a educação. As inscrições, abertas no próximo ano, irão beneficiar pessoas dos ensinos fundamental, médio, técnico e superior.

Depois do concurso para 1.300 servidores, a educação de João Pessoa abrirá 700 novas vagas, totalizando 2 mil contratações. Todas elas serão destinadas à maior rede creches da Paraíba, que saiu de 4 mil para mais de 14 mil estudantes.

A seleção vai contemplar 400 professores, 200 auxiliares de sala de aula e 100 novos profissionais para atuar nos berçários, cujo número de bebês atendidos aumentou nove vezes nos últimos sete anos.

Na área da saúde serão abertas 399 vagas para médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, biomédicos, cirurgião dentista, fisioterapeuta, nutricionista e psicólogo, além de técnicos em radiologia, laboratório e imobilização ortopédica.

Aproximadamente 80% dos profissionais irão atuar no Hospital Ortotrauma de Mangabeira. Os outros 20% serão destinados ao Instituto Cândida Vargas, que passou a contar com a Casa Mãe Bebê.

Fundamental para o deslocamento urbano, a área de mobilidade terá 43 novas vagas para agentes da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana (Semob).

Os profissionais serão responsáveis pelo monitoramento de ruas e avenidas da Capital cujo trabalho vem sendo reforçado com a melhoria da malha viária, com programas como Ação Asfalto e Mais Pavimentação, e também com a iluminação mais eficiente do LED nas Ruas.

O prefeito Luciano Cartaxo afirmou que a cidade vem preservando o equilíbrio fiscal, com um modelo de gestão moderno que aumenta a capacidade dos serviços oferecidos a população, priorizando o ingresso por concurso.

“Em João Pessoa, temos compromisso com a carreira pública. Já contratamos mais de três mil e quinhentos servidores por concurso e vamos alcançar a marca de quase 5 mil profissionais que irão entrar pela porta da frente do serviço público, responsáveis por um trabalho fundamental na vida da cidade e das pessoas”, disse.

Outras áreas – A Prefeitura de João Pessoa também terá vagas abertas para analistas de tecnologia da informação e contadores. “As seleções vão ocorrer por área administrativa da gestão, sempre com editais específicos. O anúncio, feito já este ano, irá permitir que os interessados tenham ainda mais de tempo de preparação para as provas”, apontou o secretário de Administração, Lauro Montenegro.