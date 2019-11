Concurso de bandas e fanfarras acontece em Campina Grande

O 7° Concurso Rainha da Borborema de bandas e fanfarras acontecerá no próximo dia 17 de novembro, na pirâmide do Parque do Povo, em Campina Grande.

Em entrevista veiculada pela rádio Campina FM, Lenilson da Silva Cavalcante, que faz parte da organização do evento, falou sobre como deve acontecer a disputa e como será a premiação.

De acordo com o organizador, o evento terá seus últimos detalhes definidos, mas já conta com a confirmação de algumas bandas.

– Acertaremos os últimos detalhes com a Secretaria de Cultura, mas já temos oito grupos confirmados para se apresentar e concorrer – informou.

Lenilson também afirmou que o principal objetivo da disputa é promover a formação de novas bandas marciais e fanfarras em Campina Grande, bem como fortificar a cultura que as engloba.

– Teremos premiações para os primeiros lugares e pretendemos, cada vez mais, fortificar a cultura desses grupos – disse.

Segundo Lenilson, as inscrições se estendem até este sábado, 9. O evento deve reunir grupos de vários municípios, é aberto ao público e tem entrada gratuita.