Companhias de balé se apresentam em comemoração a aniversário de teatro campinense

O Balé Cidade de Campina Grande e Balé Jovem de Campina Grande dividem o palco principal do Teatro Severino Cabral com o Ballet da UEPB nesta quarta-feira, dia 27, às 20 horas, para apresentação do espetáculo “Gala 56 anos do Teatro Municipal Severino Cabral”, uma homenagem à casa de espetáculos que aniversaria próximo dia 30.

Serão encenados os espetáculos Cinco, Enquadrados, Giga e Mozartiano, com coreografias curtas que formam um espetáculo de 50 minutos.

O coreógrafo Rafael Gomes explica que o espetáculo “Cinco” faz referência ao numeral 5 “o único número na língua portuguesa que se escreve com o mesmo número de letras que o valor representa”.

Cinco foi criado, segundo o coreógrafo, com um fluxo contínuo de movimentos a partir de variações da técnica clássica, sem rupturas ou articulações distendidas, fazendo referência ao passado e, ao mesmo tempo, atualizando-o. A música clássica executada em pequenos trechos, cria impulsos para o desdobramento de solos, duetos, trios, quartetos e conjuntos, fazendo com que a obra evolua constantemente dentro de si, criando novas configurações para a cena. Cinco tem direção artística e produção executiva de Erasmo Rafael.

Já “Enquadrados” tem movimentos emoldurados, encaixados, ajustados ou simplesmente adaptado no processo de criação, em que bailarinos vão sendo apreendidos em massa por um único corpo de luz.

A entrada para o espetáculo “Gala 56 anos do Teatro Municipal Severino Cabral” é um quilo de alimento não perecível.