Companhias aéreas confirmam voos extras para João Pessoa na temporada de verão

As três companhias aéreas que operam voos domésticos no Brasil (Gol, Azul e Latam Brasil) continuam apostando em João Pessoa como um dos destinos mais fortes na alta temporada de verão 2019/2020.

A partir do dia 1º de dezembro, a capital paraibana começa a receber mais de 400 voos extras, com saídas dos aeroportos de Brasília (DF), Salvador (BA), São Paulo (SP) e Rio de Janeiro (RJ).

A presidente da Empresa Paraibana de Turismo (PBTur), Ruth Avelino, comemora esse expressivo número de voos extras para a Paraíba e reafirma o compromisso do Governo do Estado de buscar meios de ampliar a malha aérea local para atender a demanda de turistas.

“Uma dessas ações tem sido a redução da incidência de ICMS no combustível de aviação. Todas as empresas estão sendo beneficiadas com essa medida, que tem aumentado o fluxo de turistas na Paraíba”, disse Avelino.

A Gol Linhas Aéreas Inteligentes anunciou início de operações de 236 voos extras ligando João Pessoa a Brasília, Salvador e Rio de Janeiro.

A companhia aérea ainda estuda o início de uma operação direta entre João Pessoa e Fortaleza, a partir do início do ano.

De acordo com a programação da Gol, os voos do Rio de Janeiro para João Pessoa pousarão no Aeroporto Internacional Presidente Castro Pinto às 23h35 e 3h30, com retorno às 2h40 e 6h35, respectivamente.

Já os voos vindos de Salvador chegarão às 0h40 e 2h35, e retornarão às 2h e 4h, respectivamente. Os voos vindos de Brasília chegarão 3h30 e 5h25, retornando às 6h20 e 8h15, respectivamente.

A Latam Brasil informou que vai ampliar as rotas de Guarulhos e Brasília, principais centros de conexão da companhia, para destinos turísticos como João Pessoa, Maceió, Natal e Porto Seguro.

Na capital paraibana a companhia aérea confirmou que serão operados 100 voos extras a partir de 1º de dezembro, todos vindos do aeroporto de Brasília.

Na alta temporada, a Latam vai abrir 1,2 mil voos extras para os mercados doméstico e internacional, com adição de 218 mil assentos somente no Brasil.

A Azul também anunciou que vai ampliar em 25% a oferta de assentos em voos extras para a temporada de alto verão, que vai de 1º de dezembro de 2019 a 2 de fevereiro de 2020. João Pessoa é uma das cidades do Nordeste que será contemplada com novos voos.

Novo voo – O diretor de Planejamento Estratégico de Malha Aérea da Gol, o paraibano nascido em João Pessoa, Rafael Araújo, revelou que a companhia aérea está analisando a possibilidade de criar essa operação direta entre João Pessoa e Fortaleza.

“Já detectamos essa demanda e está em nosso radar, em nosso planejamento”, afirmou o executivo.