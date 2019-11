Como foi o domingo na ‘Dança dos Famosos’

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – Em mais uma etapa da semifinal da “Dança dos Famosos” (Globo), ocorrida neste domingo (24), Luísa Sonza, Jonathan Azevedo, Dandara Mariana, Júnior Cigano, Regiane Alves e Kaysar Dadour lutaram pela permanência na atração dançando foxtrote.

Fez parte do júri artístico, além dos cantores Ronnie Von e Di Ferrero, a atriz Viviane Araújo, que venceu a edição de 2015 do quadro do “Domingão do Faustão”. Carol Soares e Inês Bogéa compuseram o júri técnico.

A nota baixa dada pelo público (9,1) foi fator chave para eliminar Luísa Sonza, que acumulou 68,4 pontos no total, ficando na última colocação.

Na primeira colocação, estão empatados Dandara Mariana e Kaysar (foto), com 69,5 pontos cada, que receberam exatamente as mesmas notas dos júri técnico e artístico -quatro 10 e um 9,9.

Azevedo (69,1), Alves (68,6) e Cigano (68,5) ficaram em segundo, terceiro e quarto lugares, respectivamente.

A grande final da “Dança dos Famosos” está marcada para o dia 22 de dezembro, e as três equipes finalistas dançarão dois ritmos diferentes no último programa desta edição do quadro.