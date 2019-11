Comissão da Câmara debate atuação de hackers e segurança das urnas eletrônicas

A Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado promove audiência pública nesta terça-feira (26) sobre atuação de hackers e a segurança das urnas eletrônicas.

O pedido para o debate é do deputado General Girão (PSL-RN). Para ele, os integrantes da comissão devem se aprofundar no tema, que, na sua avaliação, extrapola matéria eleitoral e permeia a questão da segurança pública e do crime organizado.

Foram convidados para a audiência pública:

– engenheiro mecânico e integrante do Comitê Multidisciplinar Independente Amílcar Brunazo Filho;

– procurador-geral do estado do Mato Grosso do Sul Felipe Marcelo Gimenez;

– presidente da Associação Nacional dos Peritos Criminais Federais, Marcos de Almeida Camargo;

– procurador regional da República e conselheiro do Conselho Nacional do Ministério Público Sílvio Amorim.

O debate ocorre às 16h30 desta terça, no plenário 6.