Comércio de CG realiza “Sextou Offertas” para dar início a Black Friday 2019

Em uma ação conjunta com a Prefeitura Municipal de Campina Grande através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SEDE), Superintendência de Trânsito e Transporte Público (STTP), Secretaria de Juventude e Lazer (SEJEL) e Secretaria de Ciência e Tecnologia (SCTI), CDL Campina Grande, Associação Comercial (ACCG) e Sindloja, o comércio de Campina Grande está preparando uma grande festa de lançamento da Black Friday 2019.

É o “Sextou Offertas”. Um dia inteiro de promoções nas lojas do centro da cidade com uma vasta programação preparada para envolver públicos de todas as idades.

O evento acontece na próxima sexta-feira, 15 de novembro, das 08h00 às 15h00, quando é celebrado o feriado da Proclamação da República.

Está sendo programado um dia inteiro de lazer com parque infantil, com palhaços, palco para apresentações culturais, com Claudio Coruja e Any Figueiredo, serviços de saúde de beleza, ações educativas da STTP e da Secretaria de Ciência e Tecnologia, atendimento do Cred Amigo e muito mais. Tudo gratuito.

Os consumidores ainda poderão antecipar as compras da Black Friday nas lojas que ficarão abertas durante toda a ação.