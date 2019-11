Comércio de Campina Grande será aberto no feriado da Proclamação

Uma ação realizada por empresários de Campina Grande visa apresentar as promoções da Black Friday nesta sexta-feira (15).

Apesar de ser feriado em alusão à Proclamação da República, a iniciativa tem cunho festivo colocando as lojas e clientes em uma espécie de pré-temporada de liquidações.

Em entrevista na manhã desta quarta-feira (13), o empresário idealizador do evento e um dos dirigentes da Associação Comercial, Eliézio Bezerra, afirmou que a campanha “Sextou Pré-Black Friday” é um dia comemorativo.

– A nossa preocupação é com a economia em mais um feriado, por isso resolvemos fazer essa ação no comércio. Quem vier ao Centro fazer suas compras terá segurança, brinquedos para as crianças, toda uma estrutura montada pra ser um dia festivo – explicou.