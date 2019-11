Comerciários de Campina Grande conseguem convenção coletiva de salário

Os comerciários de Campina Grande conseguiram convenção coletiva de trabalho com salário de R$ 1.090,00.

Em entrevista à rádio Campina FM, o presidente do sindicato dos comerciários de Campina Grande e região, José do Nascimento Coelho deu detalhes do acerto.

– O nosso sindicato dos comerciários conseguiu chegar a um acordo com a classe patronal e finalmente realizamos a convenção coletiva 2019, que estava em aberto desde o dia primeiro de Julho e chegamos ao valor de R$ 1.090,00. O acordo aconteceu na semana passada – disse.

O acordo segue em aberto para os trabalhadores das farmácias, já que os representantes dos empresários do setor não assinaram a convenção.

Ainda de acordo com o presidente, se faz necessário resolver a demanda individualmente com cada empresário, apesar de não se descartar a busca pela justiça para resolver o ponto em aberto.